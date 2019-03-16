В Сочи самку леопарда Багиру выпустят в дикую природу

Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда готовится выпустить в дикую природу самку по кличке Багира

Об этом сообщил журналистам руководитель питомника Николай Воронин, передает «Российская газета». Ожидается, что животное покинет центр в апреле или мае, все зависит от результатов повторной оценки поведения самки. В качестве нового дома для Багиры рассматривается территория нацпарка Северной Осетии.

В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов: Ахуна, Килли и Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты. В 2018 году питомник покинули еще три леопарда: Эльбрус и Волна отправились в национальный парк «Алания» и Артек — в Кавказский заповедник.

В феврале 2019 года в Абхазии обнаружили мертвого леопарда Килли. Животное попало в капкан, его застрелили браконьеры и сняли шкуру.