Количество рейсов «Городской электрички» в пределах Краснодарской агломерации увеличат до 54
С 10 декабря в рамках развития «Городской электрички» в пределах Краснодарской агломерации в утреннее и вечернее время пустят дополнительные рейсы
Это сделано для того, чтобы жители пригородов Краснодара могли удобней добираться на работу или учебу в город и обратно. Расписание рейсов опубликовано на сайте АО «Кубань Экспресс Пригород».
«В пределах Краснодарской агломерации в рамках "Городской электрички" уже курсирует на Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском направлениях в общем количестве 40 рейсов пригородных электропоездов. С 10 декабря в утреннее и вечернее время организуют движение 14 дополнительных рейсов», — отметили в пресс-службе компании.
Дополнительные рейсы вводят на направления Краснодар — Пашковская — Краснодар (4 рейса), Краснодар — Динская — Краснодар (4 рейса), Краснодар — Афипская — Краснодар (4 рейса), Краснодар — Ильская — Краснодар (2 рейса).
Конечная остановка у каждого направления — железнодорожный вокзал «Краснодар-1».
Напомним, «Кубань Экспресс Пригород» осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении с 2010 года. Совместно с общественниками в 2016 году компания представила проект наземного метро «НАЗЕМКА», он получил поддержку администрации города. В марте 2017-го были определены направления первых линий движения. Позже было объявлено, что проектом займется рабочая группа Российских железных дорог.
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