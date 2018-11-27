Количество рейсов «Городской электрички» в пределах Краснодарской агломерации увеличат до 54

С 10 декабря в рамках развития «Городской электрички» в пределах Краснодарской агломерации в утреннее и вечернее время пустят дополнительные рейсы

Это сделано для того, чтобы жители пригородов Краснодара могли удобней добираться на работу или учебу в город и обратно. Расписание рейсов опубликовано на сайте АО «Кубань Экспресс Пригород».

«В пределах Краснодарской агломерации в рамках "Городской электрички" уже курсирует на Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском направлениях в общем количестве 40 рейсов пригородных электропоездов. С 10 декабря в утреннее и вечернее время организуют движение 14 дополнительных рейсов», — отметили в пресс-службе компании.