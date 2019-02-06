В Краснодаре открыли новый участок ж/д обхода и вывели грузовые поезда за пределы города

«Российские железные дороги» 6 февраля запускают движение по новому участку обхода Краснодара

РЖД намерены вывести движение грузовых поездов за пределы краевого центра. Обход включает в себя перегон Козырьки — Гречаная. На этом участке построили двухпутную ветку с двумя грузовыми станциями — Кирпили и Бейсужек. Длина дороги составила 65 км, ее строительство обошлось в 36 млрд рублей.

Магистраль соединяет Поволжье с портами Азовского и Черного морей. Грузовые поезда, которые раньше проходили через Краснодар, теперь собираются направлять на новый обход, сообщил 6 февраля «Прайм» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Как писали Юга.ру, железнодорожный обход вокруг Краснодара начали проектировать в 2013 году, в 2017 году стартовала активная фаза строительства. В ноябре 2018 года в Краснодаре ввели в эксплуатацию ж/д обход и пустили рабочее движение поездов.