Форвард «Краснодара» Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА

Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев занял первое место в списке бомбардиров Юношеской лиги УЕФА U19 по итогам прошедшего сезона-2017/18

В пяти матчах турнира 19-летний воспитанник академии «быков» забил десять голов: он оформил покер во время игры с «Гонведом» (8:0), сделал пента-трик в домашнем поединке с «Кайратом» (9:0) и еще один мяч забил казахстанской команде в гостевом матче.

Второе место в бомбардирской гонке разделили форвард «Спартака» Александр Руденко, Даниэль Гомес из «Реала» и Карлес Сайоль из «Барселоны», забившие по семь мячей. Игроки итальянского «Интернационале» Андреа Пинамонти и Йенс Одгор отличились шестью голами, сообщается на сайте Юношеской лиги УЕФА.