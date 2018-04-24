Форвард «Краснодара» Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА
Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев занял первое место в списке бомбардиров Юношеской лиги УЕФА U19 по итогам прошедшего сезона-2017/18
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В пяти матчах турнира 19-летний воспитанник академии «быков» забил десять голов: он оформил покер во время игры с «Гонведом» (8:0), сделал пента-трик в домашнем поединке с «Кайратом» (9:0) и еще один мяч забил казахстанской команде в гостевом матче.
Второе место в бомбардирской гонке разделили форвард «Спартака» Александр Руденко, Даниэль Гомес из «Реала» и Карлес Сайоль из «Барселоны», забившие по семь мячей. Игроки итальянского «Интернационале» Андреа Пинамонти и Йенс Одгор отличились шестью голами, сообщается на сайте Юношеской лиги УЕФА.
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Напомним, «Краснодар» выбыл из розыгрыша турнира в феврале в стыковом матче плей-офф, уступив по пенальти мадридскому «Реалу». Победителем Юношеской лиги УЕФА стала «Барселона», в финале разгромившая «Челси» со счетом 3:0.
Как сообщали Юга.ру, в составе основной команды «Краснодара» в текущем сезоне Иван Игнатьев забил «Црвене Звезде» в матче Лиги Европы и «Ахмату» — в чемпионате России.
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