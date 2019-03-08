«Краснодар» уступил «Валенсии» в первом матче 1/8 Лиги Европы

«Краснодар» в ночь на 8 марта в гостях проиграл испанской «Валенсии» в первом матче 1/8 Лиги Европы

Встреча прошла в испанской Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1. На 12-й минуте счет открыл испанский нападающий Родриго Морено Машадо, а на 24-й минуте он удвоил свой результат. «Быки» не отличились до конца первого тайма. Однако на 63-й минуте после голевой передачи Юрия Газинского Виктор Клаэссон забил гол в ворота «Валенсии».

Ответная встреча пройдет 14 марта в 20:55 на стадионе «Краснодар». Футбольный клуб 7 марта сообщил, что все билеты на игру уже проданы.