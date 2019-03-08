«Краснодар» уступил «Валенсии» в первом матче 1/8 Лиги Европы

Краснодарский край, В мире

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«Краснодар» в ночь на 8 марта в гостях проиграл испанской «Валенсии» в первом матче 1/8 Лиги Европы

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Встреча прошла в испанской Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1. 

На 12-й минуте счет открыл испанский нападающий Родриго Морено Машадо, а на 24-й минуте он удвоил свой результат. «Быки» не отличились до конца первого тайма. Однако на 63-й минуте после голевой передачи Юрия Газинского Виктор Клаэссон забил гол в ворота «Валенсии».

Ответная встреча пройдет 14 марта в 20:55 на стадионе «Краснодар». Футбольный клуб 7 марта сообщил, что все билеты на игру уже проданы.

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Как писали Юга.ру, 22 февраля «Краснодар» сыграл вничью с немецким «Байером» и вышел в 1/8 Лиги Европы. Накануне игры стало известно, что игрок «быков» Иван Игнатьев не примет участие в матче. По словам главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, 20-летний форвард не полетел в Испанию, потому что «футбол для него не на первом месте».

В заявку испанцев включили полузащитника сборной России Дениса Черышева.

УЕФА ФК «Краснодар» Футбол

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