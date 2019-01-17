Избитый матерью младенец находится в крайне тяжелом состоянии — главврач адыгейской больницы

Адыгея

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В Адыгее попавшая в больницу после избиения матерью четырехмесячная девочка находится в крайне тяжелом состоянии

Об этом порталу Юга.ру сообщила 17 января главный врач Адыгейской республиканской детской клинической больницы Жанна Гуагова. По ее словам, медперсонал больницы принимает все необходимые меры для стабилизации состояния девочки, однако прогноз о выздоровлении ребенка врачи пока не делают.

«Девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии. У нее переломы бедер, плеча, множественные ушибы и гематомы, двустороннее воспаление легких. Пока мы не можем говорить даже о стабилизации состояния девочки. Ребенок находится в реанимационном отделении, ей проводится искусственная вентиляция легких», — рассказала Жанна Гуагова.

Как сообщали Юга.ру, младенец получил повреждения от своей матери незадолго до обращения в лечебное учреждение 13 января. 29-летняя мать ребенка задержана, на нее завели уголовное дело.

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