В России запретили размещать хостелы в жилых помещениях

Госдума 6 марта приняла закон, который запрещает размещение хостелов в жилых многоквартирных домах

Депутаты приняли поправки в Жилищный кодекс РФ в третьем, окончательном чтении. Они подразумевают запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц. Также нельзя использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. В законе указано, что гостиницу или хостел можно разместить в квартире многоэтажки, но для этого нужно перевести ее в нежилой фонд. Помещение должно быть оснащено необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. Также для хостелов нужен отдельный вход.

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Уточняется, что статус нежилых помещений могут получить только квартиры на первом этаже, а также квартиры, расположенные над нежилыми помещениями, сообщили на сайте Госдумы. Председатель профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галина Хованская пояснила, что большинство владельцев хостелов в домах не платят налоги и не регистрируются. Проконтролировать эту ситуацию было практически невозможно, потому что войти с проверкой в жилое помещение по закону нельзя.

ТАСС сообщает, что в России понятие «хостел» законодательно не закреплено. В Росстате хостелы — это экономичные гостиницы, предназначенные преимущественно для малобюджетного туризма.

По данным сервиса Booking.com, на Кубани работает 190 хостелов, из которых 61 находится в Краснодаре.

Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин в феврале 2018 года подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс на всей территории страны. По закону, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для отелей с фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — для всех гостиниц.

В феврале 2019 года Правительство утвердило положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать «звезды» в обязательном порядке.