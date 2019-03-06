В России запретили размещать хостелы в жилых помещениях

Вся Россия

Распечатать

Госдума 6 марта приняла закон, который запрещает размещение хостелов в жилых многоквартирных домах

Депутаты приняли поправки в Жилищный кодекс РФ в третьем, окончательном чтении. Они подразумевают запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц. Также нельзя использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг.

В законе указано, что гостиницу или хостел можно разместить в квартире многоэтажки, но для этого нужно перевести ее в нежилой фонд. Помещение должно быть оснащено необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. Также для хостелов нужен отдельный вход.

Читайте также:

Уточняется, что статус нежилых помещений могут получить только квартиры на первом этаже, а также квартиры, расположенные над нежилыми помещениями, сообщили на сайте Госдумы.

Председатель профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галина Хованская пояснила, что большинство владельцев хостелов в домах не платят налоги и не регистрируются. Проконтролировать эту ситуацию было практически невозможно, потому что войти с проверкой в жилое помещение по закону нельзя.

ТАСС сообщает, что в России понятие «хостел» законодательно не закреплено. В Росстате хостелы — это экономичные гостиницы, предназначенные преимущественно для малобюджетного туризма. 

По данным сервиса Booking.com, на Кубани работает 190 хостелов, из которых 61 находится в Краснодаре.

Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин в феврале 2018 года подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс на всей территории страны. По закону, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для отелей с фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — для всех гостиниц.

Читайте также:

В феврале 2019 года Правительство утвердило положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать «звезды» в обязательном порядке.

По данным пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, Кубань была одним из первых регионов России, где с середины 2011 года ввели обязательную классификацию гостиниц.

В январе 2018 года губернатор края Вениамин Кондратьев заявилял, что в регионе «звезды» имеют 99% всех гостиниц и отелей. Это около 5,5 тыс. средств размещения. Работает единый стандарт для отелей «все включено», сообщала пресс-служба администрации Краснодарского края.

Госдума РФ Жилье Закон Отели
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Власти Адыгеи усомнились в надежности инвестора по строительству ГЭС на реке Кубани
На Кубани подросток убил отца, защищая мать от побоев
В Сочи прогнозируют сильный дождь, в горах — снегопад
В России запретили размещать хостелы в жилых помещениях
В Сочи птенцы черного дрозда из-за теплой зимы стали появляться раньше срока
Школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета — глава Темрюкского района

Лента новостей

Статьи

Масленица 2019 в Краснодаре

Какие блины можно поесть в 17 заведениях города

Статьи

Колбасные сети

Как производитель из Новошахтинска завоевал свое место на полке

Статьи Партнерский

Хватит места для всей семьи

Чем хорош новый Mitsubishi Outlander

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале