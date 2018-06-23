Кабмин разрешил размещать отели в аэропортах на территории пунктов пропуска

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Российским аэропортам разрешили размещать отели в пределах пунктов пропуска

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гостиничные услуги будут предоставляться транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, а также пассажирам задержанных рейсов. При этом из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не будет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятое решение будет способствовать развитию гостиничной деятельности для нужд пассажиров и развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах.

Ранее организация перевозчиком услуг по размещению пассажиров в гостинице в случае задержки или отмены рейсов не была включена в перечень деятельности, разрешенной в пределах воздушных пунктов пропуска через госграницу.

Законодательство Отели
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