Медведев утвердил порядок присвоения «звезд» гостиницам. Без них отели начнут штрафовать с 2020 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать «звезды» в обязательном порядке
«Если раньше классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля — кто хотел, рисовал себе эти звезды вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают, то сейчас это должно быть приведено к правилам документа. Отели будут развиваться на базе нормативных требований, чтобы туристы, путешествующие по стране, были уверены, какой уровень сервиса они получат, если видят нарисованными на отеле звезды», — цитирует Медведева РБК.
Представитель вице-премьера Ольги Голодец уточнил, что проект постановления правительства, утверждающего положение о классификации гостиниц, разработало и внесло в правительство Минэкономразвития.
«Сегодня все службы готовы и Министерство экономики открывает портал. Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы. Одновременно будет открыта линия, которая позволит коллегам задавать вопросы, уточнять моменты — то есть, будет налажена система взаимодействия», — цитирует саму Голодец «Интерфакс».
Читайте также:
Она добавила, что по истечении трех месяцев будет принято решение — стоит ли корректировать существующий порядок классификации или нет.
По данным вице-премьера, в России насчитывается 31 тысяча гостиниц и 41 тысяча так называемых малых средств размещения. До 1 января 2019 года в рамках добровольной системы сертификации звезды были получили 13 тыс. 881 объект.
Как писали Юга.ру, закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу звездности Госдума приняла в январе 2018 года, Путин подписал его в феврале. Под действие правила с 2019 года подпадут отели, в которых предусмотрено больше 50 номеров, с 2020 года — гостиницы, в которых более 15 номеров, а с 2021 года под действие нового закона подпадут все гостиницы страны.
Срок введения штрафов для отелей за работу без присвоенных «звезд» Минфин решил перенести с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года. Соответствующие поправки уже согласованы, пишет «Коммерсантъ».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.