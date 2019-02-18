Медведев утвердил порядок присвоения «звезд» гостиницам. Без них отели начнут штрафовать с 2020 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать «звезды» в обязательном порядке

«Если раньше классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля — кто хотел, рисовал себе эти звезды вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают, то сейчас это должно быть приведено к правилам документа. Отели будут развиваться на базе нормативных требований, чтобы туристы, путешествующие по стране, были уверены, какой уровень сервиса они получат, если видят нарисованными на отеле звезды», — цитирует Медведева РБК.

Представитель вице-премьера Ольги Голодец уточнил, что проект постановления правительства, утверждающего положение о классификации гостиниц, разработало и внесло в правительство Минэкономразвития.

«Сегодня все службы готовы и Министерство экономики открывает портал. Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы. Одновременно будет открыта линия, которая позволит коллегам задавать вопросы, уточнять моменты — то есть, будет налажена система взаимодействия», — цитирует саму Голодец «Интерфакс».