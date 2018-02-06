Путин подписал закон об обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс на всей территории страны

Соответствующий документ, вводящий изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», опубликован на официальном портале правовой информации.

К 1 июля 2019 года обязательную классификацию должны пройти гостиницы, чей номерной фонд превышает 50 номеров, к 1 января 2020 года — гостиницы, в которых более 15 номеров, к 1 января 2021 года — все гостиницы, передает RT. Свидетельство о получении категории гостинице, горнолыжной трассе или пляжу будет действительно в течение трех лет.

По закону средства размещения, не получившие соответствующее свидетельство, не могут предоставлять гостиничные услуги, также запрещено использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие отметке в документе. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Аналогичные правила будут распространяться на пляжи и горнолыжные трассы.

Кроме того, закон вводит новые положения об аккредитации организаций, которые занимаются классификацией объектов туриндустрии, а также определяется порядок госконтроля за такими предприятиями. Регламент аккредитации установит Кабинет министров.

Как сообщали Юга.ру, 19 января Госдума РФ приняла закон об обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс.