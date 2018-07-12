Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что система «все включено» лучше всего развита в Краснодарском крае

По его словам, в Сочи, Анапе и Туапсинском районе находится наибольшее количество отелей-пансионатов, которые оказывают услуги по системе all inclusive. В Краснодарском крае их 32, в Крыму — 20. В этом году места для отдыха, оснащенные полным спектром услуг, впервые появились на территории Горячего Ключа.

«Аналог системы действует в 1,8 тыс. санаториев в различных регионах страны. В таких отелях отдыхающим предлагают услуги лечения, кислородные коктейли и оздоровительные процедуры», — цитирует RT Сафонова.

Он отметил, что принципы системы all inclusive заложил советский санаторно-курортный формат отдыха прошлого века.

«Хотелось бы подчеркнуть, что прообразом создания системы "все включено" была та структура лечения и оздоровления, которая была придумана в начале 20-х годов и развивалась в Советском Союзе», — добавил Сафонов.