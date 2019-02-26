В Комсомольском микрорайоне Краснодара снесут 16 ларьков

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Сормовской 26 февраля начался демонтаж торговых павильонов

Ларьки находятся на улице Сормовской, 110. Всего собираются демонтировать 16 торговых точек которые стояли на этой территории более 15 лет.

Начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что ранее мэрия предоставила в аренду эти земельные участки для временного размещения павильонов. Срок договоров истек и их не продлевали. Соглашения со всеми арендаторами расторгнуты.

Водолацкий уточнил, что владельцев 16 павильонов просили самостоятельно снести конструкции, однако они не сделали этого, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Завершить демонтаж ларьков планируют в течение двух недель.

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Как писали Юга.ру, глава Краснодара Евгений Первышов 12 февраля заявил, что в городе не планируют устанавливать новые ларьки и киоски. В администрации города отметили, что около 40% торговых мест в Краснодаре не востребованы бизнесом.

В середине февраля в краевом центре снесли рынок на пересечении улиц Стасова и Бургасской, на Кооперативном рынке демонтировали три киоска.

Краснодар Самострой Торговля
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