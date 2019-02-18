На Кооперативном рынке в Краснодаре снесли три киоска

Судебные приставы Краснодарского края 18 февраля сообщили, что на Кооперативном рынке демонтировали три незаконных киоска

Киоски на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской простояли десятки лет. Суд вынес решение об их сносе, так как тороговые точки незаконно находились на участке, принадлежащем городу.

В пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю рассказали, что владельцы павильонов всегда вовремя оплачивали штрафы. При этом судебный пристав убедила их самостоятельно снести ларьки.