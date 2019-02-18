На Кооперативном рынке в Краснодаре снесли три киоска

Краснодарский край

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Судебные приставы Краснодарского края 18 февраля сообщили, что на Кооперативном рынке демонтировали три незаконных киоска

Киоски на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской простояли десятки лет. Суд вынес решение об их сносе, так как тороговые точки незаконно находились на участке, принадлежащем городу.

В пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю рассказали, что владельцы павильонов всегда вовремя оплачивали штрафы. При этом судебный пристав убедила их самостоятельно снести ларьки.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в Краснодаре приставы изъяли у должника автомобили на 44 млн рублей. В конце января сотрудники ФССП Карасунского округа Краснодара обязали отца троих детей заплатить 1,7 млн алиментов, которые он не перечислял три месяца. Еще одного неплательщика алиментов нашли 14 февраля, когда он проводил тренинг «Как заработать миллион в кратчайшие сроки».

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