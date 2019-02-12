В Краснодаре уберут рынок на пересечении улиц Стасова и Бургасской

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 12 февраля начался демонтаж рынка на пересечении улиц Бургасской и Стасова

Начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что договор аренды этой земли кончился в 2015 году. С этого времени более 60 ларьков и киосков на площади 556 кв. метров находились там незаконно.

«Администрация Краснодара неоднократно направляла арендаторам требования об освобождении земельного участка, что не было сделано. Поэтому в соответствии с законодательством было подготовлено постановление о демонтаже конструкций, которое подписал глава города Евгений Первышов. Документ вступил в силу, и сейчас начались сами работы», — сказал чиновник.

Он отметил, что освободить территорию нужно было по требованиям безопасности: ларьки и киоски стояли на сетях подземных коммуникаций — газопроводах высокого и низкого давления.

Демонтаж незаконного рынка планируют завершить в течение недели, сообщила 12 февраля пресс-служба администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в феврале 2018 года Евгений Первышов поручил убрать незаконные торговые ларьки в Краснодаре и попросил горожан сообщать о незаконных павильонах.

Благоустройство Краснодар Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее проведут международный фестиваль майкопской археологической культуры
Матвиенко решила ужесточить проверку кандидатов в сенаторы после истории с Арашуковым
В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Байер» продлят работу общественного транспорта
Глава РАН призвал включить тест на IQ в медосмотры
ФК «Урожай» успел накопить долги по зарплате в 10 млн рублей
Уволившегося архитектора Ростовской области арестовали на два месяца

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале