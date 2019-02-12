В Краснодаре уберут рынок на пересечении улиц Стасова и Бургасской
В Краснодаре 12 февраля начался демонтаж рынка на пересечении улиц Бургасской и Стасова
Начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что договор аренды этой земли кончился в 2015 году. С этого времени более 60 ларьков и киосков на площади 556 кв. метров находились там незаконно.
«Администрация Краснодара неоднократно направляла арендаторам требования об освобождении земельного участка, что не было сделано. Поэтому в соответствии с законодательством было подготовлено постановление о демонтаже конструкций, которое подписал глава города Евгений Первышов. Документ вступил в силу, и сейчас начались сами работы», — сказал чиновник.
Он отметил, что освободить территорию нужно было по требованиям безопасности: ларьки и киоски стояли на сетях подземных коммуникаций — газопроводах высокого и низкого давления.
Демонтаж незаконного рынка планируют завершить в течение недели, сообщила 12 февраля пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в феврале 2018 года Евгений Первышов поручил убрать незаконные торговые ларьки в Краснодаре и попросил горожан сообщать о незаконных павильонах.
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