В Краснодаре уберут рынок на пересечении улиц Стасова и Бургасской

В Краснодаре 12 февраля начался демонтаж рынка на пересечении улиц Бургасской и Стасова

Начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что договор аренды этой земли кончился в 2015 году. С этого времени более 60 ларьков и киосков на площади 556 кв. метров находились там незаконно.

«Администрация Краснодара неоднократно направляла арендаторам требования об освобождении земельного участка, что не было сделано. Поэтому в соответствии с законодательством было подготовлено постановление о демонтаже конструкций, которое подписал глава города Евгений Первышов. Документ вступил в силу, и сейчас начались сами работы», — сказал чиновник.

Он отметил, что освободить территорию нужно было по требованиям безопасности: ларьки и киоски стояли на сетях подземных коммуникаций — газопроводах высокого и низкого давления. Демонтаж незаконного рынка планируют завершить в течение недели, сообщила 12 февраля пресс-служба администрации Краснодара.