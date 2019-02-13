Мэрия: В Краснодаре около 40% торговых мест не востребовано у предпринимателей

В администрации Краснодара 12 февраля рассказали о развитии торговли в городе

Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что в стране много производителей продуктов, но не хватает торговых площадей. В связи с этим на улицы города предложили вернуть ларьки, написала 11 февраля «Российская газета».

В администрации Краснодара сообщили, что ситуация с торговлей в городе иная. В управлении торговли и бытового обслуживания населения Краснодара 12 февраля порталу Юга.ру рассказали, что по данным на февраль, около 40% торговых мест пустуют — они не востребованы у малого бизнеса. Это связано с тем, что в краевой столице предоставлено много торговых точек на рынках — 11,3 тыс. мест. Всего в Краснодаре есть три сельскохозяйственных розничных рынка и 93 ярмарки.

В управлении отметили, что в городе работают не только международные сетевые компании, но и ретейлеры федерального уровня. По данным на декабрь, в Краснодаре было 9,1 тыс. предприятий розничной торговли. Среди них 2,7 тыс. продуктовых и 5,2 тыс. непродовольственных магазинов.

По данным управления торговли, в городе достаточно легальных киосков и ларьков. Сейчас предусмотрено более 2,1 тыс. нестационарных торговых павильонов. Из них 999 сезонные: лотки с выпечкой, квасом, фруктами, овощами, воздушными шарами, бахчевые и елочные базары, автоцистерны по продаже молока и живой рыбы. Также работают 86 площадок для летних кафе и 1,1 тыс. павильонов, в которых в течение всего года продают бакалейно-кондитерские товары, хлебобулочные изделия и выпечку, овощи, фрукты, проездные билеты.

Как сообщали Юга.ру, в мае прошлого года глава Краснодара Евгений Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. Мэр 12 февраля сообщил, что в прошлом году в городе снесли 156 незаконных торговых точек, в 2017 году — 219. Планируется снести еще 307 ларьков, однако это не окончательная цифра. Он заявил, что в городе не планируют устанавливать новые ларьки и киоски.