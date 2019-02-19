В Совете Федерации хотят закрывать супермаркеты на выходные

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев в феврале предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные

Кондратьев считает, что России следует последовать примеру Запада и закрывать крупные гипермаркеты, супермаркеты и оптовые сети с большим ассортиментом товаров на выходные. При этом небольшие магазины шаговой доступности должны продолжать работу.

По мнению сенатора, крупные сети должны закрываться в 20:00 в пятницу и открываться утром в понедельник, пишет Агентство городских новостей «Москва».