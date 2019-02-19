В Совете Федерации хотят закрывать супермаркеты на выходные
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев в феврале предложил закрывать крупные супермаркеты на выходные
Кондратьев считает, что России следует последовать примеру Запада и закрывать крупные гипермаркеты, супермаркеты и оптовые сети с большим ассортиментом товаров на выходные. При этом небольшие магазины шаговой доступности должны продолжать работу.
По мнению сенатора, крупные сети должны закрываться в 20:00 в пятницу и открываться утром в понедельник, пишет Агентство городских новостей «Москва».
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Председатель краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Даниэль Башмаков в комментарии порталу Юга.ру поделился мнением об инициативе.
«Законодательно ограничить можно, но это половинчатое решение. Крупные супермаркеты в свое время очень агрессивно вышли на российский рынок, от чего пострадал малый бизнес. Реализовать проект будет очень сложно, так как у супермаркетов сильное лобби. Если в Совете Федерации хотят поддержать малый бизнес, нужно лучше ограничивать присутствие сетей в целом. И как планируется определять, какие магазины на выходные закрывать? По площади, количеству сотрудников, ассортименту? В целом, такой законопроект может помочь, но не намного. Для развития малого бизнеса нужно более глобальное решение», — сказал Башмаков.
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