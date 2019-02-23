Арестованного Арашукова перевели в двухместную камеру с горячей водой

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила об улучшении условий содержания арестованного сенатора от КЧР Рауфа Арашукова

Ответственный секретарь ОНФ Иван Мельников рассказал, что Арашукова перевели в отремонтированную двухместную камеру с горячей водой. По словам Мельникова, у сенатора нет конфликта с сокамерником, сообщает RT.

Кроме Арашукова в камере содержится человек, подозреваемый в нелегальном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.

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Как писали Юга.ру, Арашуков находится в СИЗО с 30 января. Его задержали прямо на заседании Совета Федерации. Арашукову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подробнее о том, в чем его обвиняют, читайте в разборе портала Юга.ру.

Рауф Арашуков

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