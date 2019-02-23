Арестованного Арашукова перевели в двухместную камеру с горячей водой

Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила об улучшении условий содержания арестованного сенатора от КЧР Рауфа Арашукова

Ответственный секретарь ОНФ Иван Мельников рассказал, что Арашукова перевели в отремонтированную двухместную камеру с горячей водой. По словам Мельникова, у сенатора нет конфликта с сокамерником, сообщает RT.

Кроме Арашукова в камере содержится человек, подозреваемый в нелегальном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.