ФК «Краснодар» сделал фотоподборку главных событий клуба в честь своего 11‑летия
Футбольный клуб «Краснодар» 22 февраля отмечает 11-летие со дня образования команды
21 февраля 2008 года совет Профессиональной футбольной лиги утвердил состав участников Второго дивизиона чемпионата России, в списке команд-участниц впервые появился «Краснодар».
22 фераля 2019 года пресс-служба «Краснодара» представила подборку 11 важных событий из жизни клуба и каждое связала с определенным матчем.
1. Первый официальный матч в истории «Краснодара» прошел 12 апреля 2008 года в Таганроге на стадионе «Торпедо». Соперником черно-зеленых стала «НИКА» из Красного Сулина, игра завершилась безголевой ничьей.
2. Первый матч в Первом дивизионе Чемпионата россии «Краснодар» провел 28 марта 2009 года в Ярославле против местного «Шинника». Итог встречи — 1:1.
3. Дебют «Краснодара» в Российской премьер-лиге состоялся 12 марта 2011 года на махачкалинском стадионе «Динамо». Тогда «быки» сыграли вничью с «Анжи» — 0:0.
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4. Выступление в финале Кубка России 8 мая 2014 года. Решающий матч прошел в Каспийске на «Анжи-Арене», соперником «Краснодара» был «Ростов». Основное время команды завершили вничью — 0:0, в серии пенальти со счетом 5:6 победил донской клуб.
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5. Первый в истории «Краснодара» выход в еврокубки. 15 мая 2014 года «Краснодар» в Перми сыграл вничью с «Амкаром» (2:2) и, заняв пятое место в таблице РФПЛ, обеспечил себе выход в Лигу Европы.
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6. Дебют «быков» в еврокубках состоялся 17 июля 2014 года в Таллине на «Ле Кок Арене». В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодлар» нанес поражение «Силламяэ Калеву» (0:4).
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7. Первый выход «Краснодара» в групповую стадию Лиги Европы случился 28 августа 2014 года. В ответном матче плей-офф «горожане» на своем поле разгромили «Реал Сосьедад» (3:0).
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8. Завоевание бронзы чемпионата России произошло 17 мая 2015 года. В матче 28-го тура РФПЛ «Краснодар» на стадионе «Кубань» сыграл вничью с московским «Торпедо» (2:2), после чего опустился на третью строчку турнирной таблицы и обеспечил себе бронзовые медали.
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9. Первый выход «Краснодара» из группы в Лиге Европы случился 26 ноября 2015 года на стадионе «Кубань». Тогда «быки» с минимальным счетом обыграли дортмундскую «Боруссию».
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10. Открытие стадиона «Краснодар» состоялось 9 октября 2016 года. В первом матче на новой арене «горожан» сборная России уступила Коста-Рике (3:4). Игра прошла при аншлаге, на трибунах собралось 34,2 тыс. болельщиков.
11. Стадион «Краснодар» принял миллионного посетителя 1 сентября 2018 года на матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).
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Миллионным зрителем стал Анатолий Тимофеев, клуб подарил юноше ВИП-абонемент на сезон-2018/19 на все матчи чемпионата и Кубка России, а также Лиги Европы.
Как сообщали Юга.ру, 21 февраля 2019 года черно-зеленые сыграли вничью с немецким «Байером» и во второй раз в своей истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с испанской «Валенсией».
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