Власти планируют закупить для Краснодара 98 современных трамваев

В проекте бюджета Краснодарского края на ближайшие три года предусмотрены расходы на покупку новых современных трамваев для Краснодара

Как сообщали Юга.ру, на эти цели краевые власти обещали выделить 3 млрд рублей.

В министерстве экономики Кубани уточнили, что субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Планируется, что в 2019-2021 годах из бюджета региона будет ежегодно выделяться по 1 млрд рублей.

«Это позволит приобрести в следующем году 33 современных трамвайных вагона, в 2020 году — 28, в 2021 году — 37», — уточнили в министерстве.