Власти планируют закупить для Краснодара 98 современных трамваев
В проекте бюджета Краснодарского края на ближайшие три года предусмотрены расходы на покупку новых современных трамваев для Краснодара
Как сообщали Юга.ру, на эти цели краевые власти обещали выделить 3 млрд рублей.
В министерстве экономики Кубани уточнили, что субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Планируется, что в 2019-2021 годах из бюджета региона будет ежегодно выделяться по 1 млрд рублей.
«Это позволит приобрести в следующем году 33 современных трамвайных вагона, в 2020 году — 28, в 2021 году — 37», — уточнили в министерстве.
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Власти Краснодара ранее заявляли, что больше половины трамваев в городе нуждаются в капремонте. А для обслуживания городской маршрутной сети требуется 150 трамваев с учетом резервных.
Всего с учетом софинансирования из местного бюджета на эти цели будет затрачено около 3 млрд 226 тыс. рублей, добавили в министерстве.
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