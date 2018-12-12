В 2019 году подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара — Первышов

Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря сообщил, что в следующем году вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте

Об этом глава города рассказал журналистам во время брифинга по итогам года. Первышов пояснил, что подорожание проезда связано с инфляцией, повышением стоимости ГСМ и услуг, а также с необходимостью ремонтировать подвижной состав.

«У нас в бюджете нет возможности для дотирования трамвайно-троллейбусного предприятия»,— сказал мэр.

Он подчеркнул, что все действующие льготы будут сохранены.