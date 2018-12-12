В 2019 году подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара — Первышов

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 декабря сообщил, что в следующем году вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте

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Об этом глава города рассказал журналистам во время брифинга по итогам года. Первышов пояснил, что подорожание проезда связано с инфляцией, повышением стоимости ГСМ и услуг, а также с необходимостью ремонтировать подвижной состав.

«У нас в бюджете нет возможности для дотирования трамвайно-троллейбусного предприятия»,— сказал мэр.

Он подчеркнул, что все действующие льготы будут сохранены.

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Как сообщали Юга.ру, в январе 2013 года проезд в краснодарском муниципальном трамвае подорожал с 10 до 15 рублей, весной 2014 года цену повысили с 15 до 17 рублей, в декабре 2015 года тариф вырос до 20 рублей, с 1 января 2017 года цена поднялась до 23 рублей.

Последний раз стоимость проезда увеличивалась 20 апреля 2018 года — до 26 рублей. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов тогда заявил, что эта мера нужна для финансового оздоровления КТТУ, обеспечения стабильной работы и развития общественного транспорта. 

В октябре в КТТУ заявили, что с начала года долги предприятия сократились в два раза.

Евгений Первышов Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Троллейбус Цены
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