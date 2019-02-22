В транспорте Краснодара хотят ввести бесплатный проезд для одаренных детей

Краснодарский край

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В Краснодаре для около 220 одаренных детей хотят сделать бесплатный проезд в общественном транспорте

Об этом 22 февраля сообщил глава компании ОАО «Электронный Билет Кубани» Андрей Григоренко на пресс-конференции.

«Мы обратили внимание на одаренных детей. Это школьники, которые учатся в специализированных заведениях — музыкальных и спортивных школах. Они играют важную функцию в формировании личности, нового образа жизни, соответственно образа страны и города. И безусловно, среди таких детей существует больше тех, которые проявили какие-то успехи в творчестве или спорте», — сказал Григоренко.

По его словам, компания провела работу вместе с управлениями образования, культуры и физической культуры. Они нашли 220 детей, которые находятся в затруднительной жизненной ситуации.

«Это дети либо из неполных семей, либо имеющих статус малообеспеченных, либо какие-то другие аспекты жизни, которые вызвали у нас желание помочь. Все они получат льготу на проезд. Поездка для них будет полностью бесплатной», — пояснил глава компании.

Он добавил, что эта льгота на 50% будет покрываться деньгами из городского бюджета, еще 50% — компанией «Электронный Билет Кубани».

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года краснодарским школьникам и студентам предоставили льготу на проезд в пригороде.

12 декабря Евгений Первышов анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте в 2019 году.

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