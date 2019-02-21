Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Госдума 21 февраля приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии будут держать под контролем реализацию этого закона, передает RT. Володин сказал, что закон прошел широкое обсуждение со специалистами по паллиативной помощи, волонтерами и экспертами. «Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую», — добавил Володин.

Что нового в законе По новому закону «паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания». Помощь будут оказывать специально подготовленные медработники в стационаре, в амбулаторных условиях, на дому и дневном стационаре.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, волонтерами, организациями социального обслуживания и религиозными организациями. Закон гарантирует, что при оказании паллиативной помощи пациенту предоставят на дом «медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека». Помощь могут оказать, даже если состояние человека не позволяет ему выразить волю и отсутствует его представитель. Решение будет принимать врачебная комиссия. Если ее невозможно собрать, это может сделать консилиум врачей или непосредственно дежурный врач, сообщает пресс-служба Госдумы.

Мнение специалистов На сайте Фонда помощи хосписам «Вера» 20 февраля опубликовали разбор нового закона о паллиативной помощи — после того, как он прошел второе чтение в Госдуме. Вместе с достоинствами закона в публикации описали, какие проблемы в паллиативе еще не решены. По данным фонда, обезболивание сильнодействующими средствами получают меньше половины нуждающихся из-за ФЗ № 3 «О наркотических средствах», где прописано понятие «пропаганды», и ст. 228.2 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). В фонде считают, что нужно декриминализировать ответственность врачей в Уголовном кодексе, чтобы те не боялись назначать препараты неизлечимо больным людям. «Кроме того, нужно развести в федеральном законе № 3 понятие "пропаганда" на два — "пропаганда и употребление" и "информирование о медицинском применении". Тогда мы будем иметь право информировать людей, публиковать материалы для онкологов, студентов-медиков, врачей паллиативной помощи. Сейчас эти понятия смешаны, и это мешает выпускать просветительские материалы о лечении боли. А без знаний невозможно подобрать подходящую каждому конкретному пациенту схему обезболивания», — говорится в публикации.

Также есть проблема с получением помощи по месту пребывания — человек не может в конце жизни получить ее не по адресу регистрации. Сложности с обезболиванием детей связаны с тем, что в России нет нужных форм препаратов, потому что не прописан механизм и сроки их появления в стране. Сейчас для детей есть одна форма неинвазивных наркотических обезболивающих — фентаниловый пластырь. Его назначают тем, кто старше двух лет.