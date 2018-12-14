Минздрав хочет перевести больных гепатитом С на более дешевый и устаревший препарат — «Ведомости»
Министерство здравоохранения планирует уменьшить закупки современного лекарства от гепатита С в пользу более дешевой и устаревшей терапии
Об этом говорится в письме, которое глава общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева направила министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
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По данным газеты «Ведомости», таким образом ведомство хочет сэкономить 600 млн рублей за счет уменьшения закупок лекарства «Дасабувир» без интерферона в составе. Вместо него Минздрав предлагает выдавать устаревшую терапию с интерфероном. В письме Онуфриевой говорится, что чиновники предлагают закупить партию препарата в 7,5 раз меньше.
Интерферон — искусственный белок, обеспечивающий противовирусный иммунитет, его нет в «Дасабувире», который Минздрав закупал ранее. С помощью препарата 98% пациентов избавляются от гепатита С за три месяца. Также «Дасабувир» принимают люди, живущие с ВИЧ в комбинации с другими лекарствами.
Терапию с интерфероном считают менее эффективной при лечении хронического гепатита С у ВИЧ-положительных. По мнению Онуфриевой, прием таких лекарств снижает качество жизни, пишет «Сноб».
Как сообщали Юга.ру, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения 28 ноября назвали Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. В апреле Минздрав сообщал, что в 2017 году почти половина ВИЧ-положительных россиян не получала терапию.
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