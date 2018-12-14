Минздрав хочет перевести больных гепатитом С на более дешевый и устаревший препарат — «Ведомости»

Вся Россия

Распечатать

Министерство здравоохранения планирует уменьшить закупки современного лекарства от гепатита С в пользу более дешевой и устаревшей терапии

Об этом говорится в письме, которое глава общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева направила министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

Читайте также:

По данным газеты «Ведомости», таким образом ведомство хочет сэкономить 600 млн рублей за счет уменьшения закупок лекарства «Дасабувир» без интерферона в составе. Вместо него Минздрав предлагает выдавать устаревшую терапию с интерфероном. В письме Онуфриевой говорится, что чиновники предлагают закупить партию препарата в 7,5 раз меньше.

Интерферон — искусственный белок, обеспечивающий противовирусный иммунитет, его нет в «Дасабувире», который Минздрав закупал ранее. С помощью препарата 98% пациентов избавляются от гепатита С за три месяца. Также «Дасабувир» принимают люди, живущие с ВИЧ в комбинации с другими лекарствами.

Терапию с интерфероном считают менее эффективной при лечении хронического гепатита С у ВИЧ-положительных. По мнению Онуфриевой, прием таких лекарств снижает качество жизни, пишет «Сноб».

Как сообщали Юга.ру, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения 28 ноября назвали Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. В апреле Минздрав сообщал, что в 2017 году почти половина ВИЧ-положительных россиян не получала терапию.

ВИЧ Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее заложили фундамент под ветропарк
На Кубани мужчина по просьбе подруги застрелил ее мужа
Минздрав хочет перевести больных гепатитом С на более дешевый и устаревший препарат — «Ведомости»
Две машины сбили женщину на трассе в Кущевском районе
В Краснодаре двое пьяных мужчин стреляли с балкона. Потом один из них выпал из окна
В Сочи из-за выпавшего града затруднилось движение автобусов

Лента новостей

Статьи

Зачем любить и принимать свое тело: рассказывает фитнес-тренер, который похудел на 40 кг

Статьи Партнерский

Горы, море, спорт и фестивали

Как купить дом в Красной Поляне и сколько это стоит

Статьи

Несколько советов по приобретению хлопушек

Как купить пиротехнику на Новый год и не обжечься

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале