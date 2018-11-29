Россия стала лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения 28 ноября представили результаты совместного медицинского исследования

Согласно данным доклада, число новых случаев заражения вируса иммунодефицита человека в Европе в 2017 году составило около 160 тыс., из которых 130 тыс. пришлось на восточную Европу. Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики. Лидерами среди стран по количеству новых случаев стали Россия, Украина и Беларусь.

В восточной Европе более 59% случаев заражения произошли через гетеросексуальные половые контакты. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом в России сообщил более чем о 100 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году, что вывело Россию на первое место по показателю в Европе.

Как писали Юга.ру, с 1987 года в России умерло от ВИЧ 276 тыс. 660 человек. По данным ООН, с начала эпидемии вируса иммунодефицита заразились более 78 млн человек во всем мире, почти половина из них умерли.