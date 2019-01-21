В Адыгее создали первое отделение паллиативной помощи

В Адыгее на базе Майкопской центральной районной больницы в 2019 году начнет работать первое в республике отделение паллиативной помощи для тяжелобольных людей

На эти цели из республиканского бюджета выделили около 10 млн рублей. Кроме того, для доставки пациентов в отделение купили автомобиль, сообщили порталу Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи.

«В онкодиспансере, республиканской больнице есть койко-места для неизлечимо больных. Теперь паллиативная помощь будет оказываться централизовано. Главная задача этой работы — поддержка состояния пациентов с выявленными неизлечимыми патологиями, а иногда — улучшение общего самочувствия больного, повышение качества его жизни», — отметили в минздраве Адыгеи.

Открытие отделения паллиативной помощи запланировано на февраль.