В Адыгее создали первое отделение паллиативной помощи

Адыгея

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В Адыгее на базе Майкопской центральной районной больницы в 2019 году начнет работать первое в республике отделение паллиативной помощи для тяжелобольных людей

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На эти цели из республиканского бюджета выделили около 10 млн рублей. Кроме того, для доставки пациентов в отделение купили автомобиль, сообщили порталу Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи.

«В онкодиспансере, республиканской больнице есть койко-места для неизлечимо больных. Теперь паллиативная помощь будет оказываться централизовано. Главная задача этой работы — поддержка состояния пациентов с выявленными неизлечимыми патологиями, а иногда — улучшение общего самочувствия больного, повышение качества его жизни», — отметили в минздраве Адыгеи.

Открытие отделения паллиативной помощи запланировано на февраль.

Здравоохранение Медицина
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В Адыгее создали первое отделение паллиативной помощи

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