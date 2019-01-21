В Адыгее создали первое отделение паллиативной помощи
В Адыгее на базе Майкопской центральной районной больницы в 2019 году начнет работать первое в республике отделение паллиативной помощи для тяжелобольных людей
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На эти цели из республиканского бюджета выделили около 10 млн рублей. Кроме того, для доставки пациентов в отделение купили автомобиль, сообщили порталу Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи.
«В онкодиспансере, республиканской больнице есть койко-места для неизлечимо больных. Теперь паллиативная помощь будет оказываться централизовано. Главная задача этой работы — поддержка состояния пациентов с выявленными неизлечимыми патологиями, а иногда — улучшение общего самочувствия больного, повышение качества его жизни», — отметили в минздраве Адыгеи.
Открытие отделения паллиативной помощи запланировано на февраль.
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