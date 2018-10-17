«Яндекс» открыл офис разработки на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи

Компания «Яндекс» 17 октября открыла в Сочи офис разработки, который стал 26-м по счету в мире

«Сочи мы выбрали неслучайно, ведь там базируется образовательный центр "Сириус", который занимается обучением талантливых детей и с которым мы уже успешно сотрудничали. У нас общая цель — поддерживать одаренных школьников и образовательные проекты вообще, так что мы решили продолжить совместную работу», — сказал руководитель сочинского офиса «Яндекса» Илья Богданович.

Офис занял часть здания бывшей штаб-квартиры оргкомитета зимних Олимпийских игр 2014 года, где сейчас находится образовательный центр «Сириус».

Помещение способно принять до 100 человек. Офис разработки будет специализироваться на технологиях и образовании. Помимо работы над продуктами «Яндекса» сотрудники компании читать лекции для школьников и студентов и проведут серию семинаров для учеников «Сириуса».

В беседе с журналистами генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина отметила, что среди особенностей офиса — направленность на образовательные программы.

«Нам будет очень важно взаимодействовать с ребятами, преподавать», — сказала она.

Компания планирует в перспективе открыть в Сочи математическую школу, где будут преподавать учителя из образовательных учреждений Москвы.