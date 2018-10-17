«Яндекс» открыл офис разработки на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи
Компания «Яндекс» 17 октября открыла в Сочи офис разработки, который стал 26-м по счету в мире
Офис занял часть здания бывшей штаб-квартиры оргкомитета зимних Олимпийских игр 2014 года, где сейчас находится образовательный центр «Сириус».
«Сочи мы выбрали неслучайно, ведь там базируется образовательный центр "Сириус", который занимается обучением талантливых детей и с которым мы уже успешно сотрудничали. У нас общая цель — поддерживать одаренных школьников и образовательные проекты вообще, так что мы решили продолжить совместную работу», — сказал руководитель сочинского офиса «Яндекса» Илья Богданович.
Читайте также:
Помещение способно принять до 100 человек. Офис разработки будет специализироваться на технологиях и образовании. Помимо работы над продуктами «Яндекса» сотрудники компании читать лекции для школьников и студентов и проведут серию семинаров для учеников «Сириуса».
В беседе с журналистами генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина отметила, что среди особенностей офиса — направленность на образовательные программы.
«Нам будет очень важно взаимодействовать с ребятами, преподавать», — сказала она.
Компания планирует в перспективе открыть в Сочи математическую школу, где будут преподавать учителя из образовательных учреждений Москвы.
Больше десяти лет назад «Яндекс» начал заниматься развитием образовательных программ. В 2007 компания запустила Школу анализа данных, в 2014-м году совместно с НИУ «Высшая школа экономики» открылся факультет компьютерных наук. В Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском госуниверситете и других вузах страны есть базовые кафедры «Яндекса».
В 2016 году стартовал образовательный проект «Яндекс.Лицей», который обучает школьников основам программирования.
Читайте также:
В феврале 2018 года начала работу дистанционная образовательная среда для одаренных школьников «СириусОнлайн», созданный в партнерстве с «Яндексом». На сегодня курсы на онлайн-платформе прошли более 3 тыс. ребят.
Как сообщали Юга.ру, офис разработки создали на основе соглашения «Яндекса» с образовательным центром «Сириус», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.