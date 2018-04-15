Центр «Сириус» в Сочи получит элементы станции «Мир» и образец нового космического корабля
Сочинский образовательный центр «Сириус» получит элементы космической станции «Мир» и стендовый образец нового корабля «Федерация»
Об этом рассказал гендиректор ПАО «РКК Энергия» Владимир Солнцев, выразив мнение, что для воспитанников «Сириуса» важно понимать, какие современные технологии и конструктивные решения используются в ракетно-космической отрасли.
«Сейчас мы работаем над новым пилотируемым кораблем "Федерация". Корабль будет проходить различные этапы испытаний, будут делаться стендовые образы. Я думаю, что один из таких образцов мы передадим ребятам», — сказал Солнцев.
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Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в «Сириус» доставили макет орбитального корабля «Буран». Он вошел в число экспонатов выставки в Парке науки и искусства. Гендиректор « Энергии» рассказал, что после восстановления и передачи судна образовательному центру «Буран» пытаются осовременить.
«Сейчас вместе с "Сириусом" будем делать внутри этого корабля интерактивный класс, в котором дети уже смогут работать с цифрами, в таком виртуальном цифровом облаке. Ребят уже можно и нужно приучать к таким технологиям и инструментам», — цитирует Солнцева ТАСС.
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