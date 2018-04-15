Центр «Сириус» в Сочи получит элементы станции «Мир» и образец нового космического корабля

Сочинский образовательный центр «Сириус» получит элементы космической станции «Мир» и стендовый образец нового корабля «Федерация»

Об этом рассказал гендиректор ПАО «РКК Энергия» Владимир Солнцев, выразив мнение, что для воспитанников «Сириуса» важно понимать, какие современные технологии и конструктивные решения используются в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас мы работаем над новым пилотируемым кораблем "Федерация". Корабль будет проходить различные этапы испытаний, будут делаться стендовые образы. Я думаю, что один из таких образцов мы передадим ребятам», — сказал Солнцев.