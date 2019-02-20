На Дону чиновник «убирал» свалки фотошопом

В Семикаракорске Ростовской области уволили чиновника, который «убирал» мусор в фотошопе

В конце октября 2018 года местные жители пожаловались на свалки в городе. Позже чиновники отчитались об их ликвидации. Однако общероссийский народный фронт усомнился в полученных фотографиях с убранным мусором.

На одной из фотографий одни и те же фрагменты повторяли друг друга до каждого пикселя. Вероятно, изображение скопировали и несколько раз разместили на снимке с помощью графического редактора. Кроме того, в свойствах всех трех файлов есть пометка о том, что они обработаны в фотошопе, рассказал координатор проекта ОНФ в Ростовской области «Генеральная уборка» Алексей Мирошниченко.

«Чиновники стали хитрее. Они выезжают на место, фотографируют под другим ракурсом и в другое время года, а потом уже в редакторе замазывают образовавшуюся свалку, и все — идеальный пейзаж готов», — добавил Мирошниченко.