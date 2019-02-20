На Дону чиновник «убирал» свалки фотошопом
В Семикаракорске Ростовской области уволили чиновника, который «убирал» мусор в фотошопе
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В конце октября 2018 года местные жители пожаловались на свалки в городе. Позже чиновники отчитались об их ликвидации. Однако общероссийский народный фронт усомнился в полученных фотографиях с убранным мусором.
На одной из фотографий одни и те же фрагменты повторяли друг друга до каждого пикселя. Вероятно, изображение скопировали и несколько раз разместили на снимке с помощью графического редактора. Кроме того, в свойствах всех трех файлов есть пометка о том, что они обработаны в фотошопе, рассказал координатор проекта ОНФ в Ростовской области «Генеральная уборка» Алексей Мирошниченко.
«Чиновники стали хитрее. Они выезжают на место, фотографируют под другим ракурсом и в другое время года, а потом уже в редакторе замазывают образовавшуюся свалку, и все — идеальный пейзаж готов», — добавил Мирошниченко.
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Глава администрации Семикаракорска сообщил, что две свалки уже ликвидировали. Последнюю уберут, когда улучшится погода. Руководителя центра комплексного благоустройства администрации города, который отредактировал фото, уволили, сообщили в пресс-службе ОНФ Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, в 2012 году пресс-служба администрации Лабинского района Краснодарского края опубликовала коллаж, на котором чиновников с помощью графического редактора поставили на фоне спортивного мероприятия. Администрация района объяснила это технической ошибкой фотографа.
В 2015 году депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов перед выборами в гордуму Краснодара опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографии встреч с местными жителями, на которых часть людей была добавлена в графическом редакторе.
Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий
На Дону чиновник «убирал» свалки фотошопом
Попробуйте и вы — никогда еще уборка не была такой легкой
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