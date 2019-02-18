Фанаты ФК «Кубань» разрисовали символикой клуба два трамвая

На улицы Краснодара 18 февраля выехали два трамвая, разрисованные болельщиками ФК «Кубань»

Болельщики за два дня разрисовали два вагона в цвета и символику ФК «Кубань».

«Это было сделано по инициативе болельщиков. Мы выбрали и отдали им трамвай. Подгадали так, чтобы художники рисовали в выходные, когда гораздо меньше пассажиров», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

На один трамвай художники потратили около 70 баллонов краски, это примерно 15-25 тыс. рублей. Деньги собирали активные болельщики «Трибуны Юг».