Фанаты ФК «Кубань» разрисовали символикой клуба два трамвая
На улицы Краснодара 18 февраля выехали два трамвая, разрисованные болельщиками ФК «Кубань»
Болельщики за два дня разрисовали два вагона в цвета и символику ФК «Кубань».
«Это было сделано по инициативе болельщиков. Мы выбрали и отдали им трамвай. Подгадали так, чтобы художники рисовали в выходные, когда гораздо меньше пассажиров», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
На один трамвай художники потратили около 70 баллонов краски, это примерно 15-25 тыс. рублей. Деньги собирали активные болельщики «Трибуны Юг».
«Мы разрисовали уже два трамвая. Договор с КТТУ заключен на год, но потом он должен продлиться», — рассказал порталу Юга.ру один из активистов «Трибуны Юг» Дмитрий.
Мужчина не уточнил, заплатили ли болельщики трамвайно-троллейбусному управлению за право разрисовать вагоны, назвав это коммерческой тайной. При этом в пресс-службе КТТУ заявили, что вся процедура прошла за средства болельщиков.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в 2013 году фанаты «Трибуны Юг» покрасили троллейбус в цвета «Кубани». Летом 2018-го машину отправили на ремонт, который продлился около полугода.
В декабре троллейбус вернулся на маршрут.
В июне 2018 года ФК «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Преемником команды стал «Урожай», а болельщики самостоятельно организовали любительский футбольный клуб, который осенью сыграл в турнире на Кубок губернатора Краснодарского края, а в декабре начал выступать в зимнем первенстве Краснодара.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.