ЕС введет санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе — Bloomberg

Bloomberg узнал о согласовании ограничительных мер против восьми граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе

По информации источника издания, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Министры иностранных дел могут объявить о введении этих санкций на Совете ЕС 18 февраля, а юридическое решение последует позднее.

Вместе с тем, по словам источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Имена внесенных в список не указываются, но источники «Радио Свобода» сообщают, что они причастны к задержанию и аресту украинских военных моряков — российские военные или судьи. Также собеседники радиостанции отметили, что число участников нового санкционного списка еще может измениться.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ограничительные меры из-за задержания украинских моряков готовят и США.