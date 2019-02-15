ЕС введет санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе — Bloomberg
Bloomberg узнал о согласовании ограничительных мер против восьми граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе
По информации источника издания, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Министры иностранных дел могут объявить о введении этих санкций на Совете ЕС 18 февраля, а юридическое решение последует позднее.
Вместе с тем, по словам источника, российских компаний в санкционном списке нет.
Имена внесенных в список не указываются, но источники «Радио Свобода» сообщают, что они причастны к задержанию и аресту украинских военных моряков — российские военные или судьи. Также собеседники радиостанции отметили, что число участников нового санкционного списка еще может измениться.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что ограничительные меры из-за задержания украинских моряков готовят и США.
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива три украинских корабля, заявив, что они нарушили госграницу и вошли в территориальные воды России. Членов экипажей, среди которых двое — сотрудники СБУ, арестовали до 24 апреля.
На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение. Власти РФ назвали инцидент провокацией, а ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины.
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