В Краснодаре на лекции расскажут лайфхаки винного туризма

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре винный энтузиаст проведет лекцию об эногастрономическом туризме (18+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 10 августа встречу дискуссионного «Клуба путешественников». Под руководством Валерии Иванниковой участники обсудят лайфхаки винного туризма.

Программа:

  • как правильно выбрать формат винного путешествия и на чем можно сэкономить;
  • зачем нужен винный гид;
  • на каких винодельнях стоит остановиться с ночевкой и где принимают с детьми;
  • как подготовиться к дегустации, чтобы потом не болела голова;
  • топ-5 лучших виноделен Краснодарского края.

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Как рассказали организаторы, встреча посвящена не только вину. Она будет интересна и тем, кто любит открывать для себя новые локации.

Мероприятие состоится 10 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в июне на набережной Геленджика открылся винный город «Белый мыс». 

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