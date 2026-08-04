В Краснодаре на лекции расскажут лайфхаки винного туризма
В Краснодаре винный энтузиаст проведет лекцию об эногастрономическом туризме (18+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 10 августа встречу дискуссионного «Клуба путешественников». Под руководством Валерии Иванниковой участники обсудят лайфхаки винного туризма.
Программа:
- как правильно выбрать формат винного путешествия и на чем можно сэкономить;
- зачем нужен винный гид;
- на каких винодельнях стоит остановиться с ночевкой и где принимают с детьми;
- как подготовиться к дегустации, чтобы потом не болела голова;
- топ-5 лучших виноделен Краснодарского края.
Как рассказали организаторы, встреча посвящена не только вину. Она будет интересна и тем, кто любит открывать для себя новые локации.
Мероприятие состоится 10 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.
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