Жителю Анапы прокололи легкое во время иглоукалывания: суд обязал медицинский центр выплатить компенсацию

Инцидент произошел в марте 2024 года. Житель Анапы приобрел в центре курс платных оздоровительных процедур. Сотрудники предложили ему дополнительно пройти сеанс иглоукалывания. Во время процедуры одну из игл ввели слишком глубоко, из-за чего у пациента развился левосторонний пневмоторакс — опасное состояние, при котором из-за повреждения легкого воздух попадает в плевральную полость.

4 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что в Анапе суд обязал ООО «Сила здоровья» выплатить 500 тыс. рублей компенсации мужчине, который получил тяжелую травму после процедуры иглоукалывания.

После случившегося состояние мужчины резко ухудшилось. Несмотря на его просьбы вызвать скорую помощь, сотрудники центра этого не сделали. Медиков вызвала другая посетительница. Пострадавшего экстренно госпитализировали, после чего ему потребовались операция, длительное лечение в стационаре и последующая реабилитация.

Женщину, проводившую иглоукалывание, признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Также выяснилось, что она не имела высшего медицинского образования, не являлась врачом-рефлексотерапевтом и не имела права выполнять подобные процедуры.

Также суд установил, что сама организация, оказывавшая услуги, не обладала лицензией на медицинскую деятельность.

Первоначально суд постановил взыскать по 250 тыс. рублей как с организации, так и с исполнительницы процедуры. Однако затем другое судебное решение возложило всю ответственность на ООО «Сила здоровья», поскольку именно с этой компанией был заключен договор на оказание услуг.