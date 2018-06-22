В МВД подтвердили увольнение полицейских после обнаружения наркотиков в участке в Ростове

В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об обнаружении партии наркотиков в одном из отделов полиции Ростова-на-Дону

По словам представителя ведомства, наркотические средства в особо крупном размере обнаружены в административном здании отдела полиции № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону.

«В результате служебной проверки ряд сотрудников полиции и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — цитирует источника в донском главке РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация об обнаружении в отделении по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова 10 кг различных веществ, в том числе героина, гашиша и синтетических наркотиков.

По данным источников ростовских изданий, после этого сотрудников отделения, включая начальника, в кабинете которого и были обнаружили наркотики, уволили в полном составе.

При этом начальника упомянутого отдела полиции Евгения Якименко не уволили, так как подполковнику осталось всего два месяца до пенсии.