СМИ: В Ростове уволили отдел по борьбе с наркотиками, где обнаружили 10 кг веществ

Сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района Ростова-на-Дону уволили в полном составе после обнаружения у начальника 10 кг наркотиков, расфасованных по дозам

Об этом сообщает издание 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации издания, наркополицейских сдал наркодилер, которого они якобы крышевали, за то что те потребовали слишком большое вознаграждение.

О проведении обысков в отделении сообщает также DonDay. По информации источника агентства, в результате оперативники управления собственной безопасности МВД России изъяли более 10 кг наркотических средств, в том числе героина, гашиша, синтетических наркотиков.

«Известно, что сразу после громкого ЧП в УМДВ по Ростовской области состоялось экстренное совещание с участием начальника областного главка генерала Олега Агаркова. Тот же источник сообщает любопытную деталь: на совещании не было начальника областного управления по контролю за оборотом наркотиков полковника Василий Токаренко», — отмечает агентство.

При этом начальника упомянутого отдела полиции Евгений Якименко не уволили — он получил строгий выговор, но увольнять его не стали, так как подполковнику осталось всего два месяца до пенсии.

В отношении подозреваемых планируют возбудить уголовные дела сразу по нескольким статьям: о незаконном обороте наркотиков, превышении полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

Официального подтверждения этой информации нет.