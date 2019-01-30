В Кабардино-Балкарии приостановили расследование дела о пытках в полиции
Правозащитники сообщили о приостановке расследования дела о пытках в управлении уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии
С жалобой на пытки 15 декабря 2017 года к правозащитникам обратился житель Нальчика Рустам Кучменов. По его словам, в июне к нему в квартиру ворвались вооруженные полицейские, без объяснения причин надели на него наручники и черный пакет на голову и увезли в управление уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии. От мужчины требовали написать явку с повинной по делу о совершении кражи.
«По словам Кучменова, после того как он отказался себя оговорить, полицейские связали ему руки и ноги скотчем, а к телу прикрепили проволоку на металлических прищепках. При этом один из сотрудников прижимал его голову ногой к полу, а другой удерживал за ноги», — рассказали в пресс-службе «Комитета против пыток».
Кучменов сообщил полицейским, что у него на шейных позвонках есть металлоконструкция, которую установили после аварии. После этого один из полицейских стал сильнее давить на шею и сказал, что отдавит мужчине голову и сыграет ею в футбол. Также, по словам Кучменова, его пытали током и втыкали шило в бедро. Он отказался себя оговорить.
Вместе с Кучменовым задержали его двоюродного брата и знакомого. По их словам, их тоже пытали и требовали признаться в краже. Против всех троих завели дело о нескольких кражах, в июне подозреваемых перевели в следственный изолятор.
Через несколько месяцев Кучменова выпустили под подписку о невыезде — медкомиссия решила, что из-за повреждения шейной металлической конструкции ему нельзя находиться в изоляторе. Мужчина обратился в СК с заявлением о пытках.
8 июля на начальника отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия управления УГРО МВД по Кабардино-Балкарии Анзора Ашхотова завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).
Кучменов боялся давления полиции и опасался за ход расследования дела, поэтому в декабре 2017 года обратился к правозащитникам.
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В марте 2018 года выяснилось, что процесс расследования остановился: не проводились следственные действия, свидетелей не допрашивали, статус полицейских, которых опознал Кучменов, не изменился, а Анзора Ашхотова не отстранили от службы. В январе 2019 года расследование приостановили, потому что единственный подозреваемый — Ашхотов — не может участвовать в уголовном деле.
«Обоснование, по которому следователь Макоев приостановил дело, выглядит крайне странно. Следователь прямо пишет в постановлении, что знает, где находится подозреваемый Ашхотов, но почему-то приходит к выводу, что тому "реально невозможно" участвовать в уголовном деле. Такое обоснование по закону применяется в случаях, когда, например, подозреваемый скрывается за границей или находится в дальних экспедициях без транспортной связи с остальным миром. Мы не знаем, действительно ли Ашхотов не может участвовать в следственных действиях по объективным причинам, поскольку следователь никак не раскрыл мотивацию своего решения. Поэтому ему придется объяснять это нам уже в суде», — считает юрист «Комитета против пыток» Дмитрий Пискунов.
Представители Кучменова 28 января обжаловали приостановление расследования в городской суд Нальчика. Правозащитники планируют обратиться в ЕСПЧ.
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