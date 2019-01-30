В Кабардино-Балкарии приостановили расследование дела о пытках в полиции

Правозащитники сообщили о приостановке расследования дела о пытках в управлении уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии

С жалобой на пытки 15 декабря 2017 года к правозащитникам обратился житель Нальчика Рустам Кучменов. По его словам, в июне к нему в квартиру ворвались вооруженные полицейские, без объяснения причин надели на него наручники и черный пакет на голову и увезли в управление уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии. От мужчины требовали написать явку с повинной по делу о совершении кражи.

«По словам Кучменова, после того как он отказался себя оговорить, полицейские связали ему руки и ноги скотчем, а к телу прикрепили проволоку на металлических прищепках. При этом один из сотрудников прижимал его голову ногой к полу, а другой удерживал за ноги», — рассказали в пресс-службе «Комитета против пыток».

Кучменов сообщил полицейским, что у него на шейных позвонках есть металлоконструкция, которую установили после аварии. После этого один из полицейских стал сильнее давить на шею и сказал, что отдавит мужчине голову и сыграет ею в футбол. Также, по словам Кучменова, его пытали током и втыкали шило в бедро. Он отказался себя оговорить.