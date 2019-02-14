Ученые разработали кровать, возвращающую спящего партнера на его половину
Компания Ford в феврале сообщила о создании кровати, не дающей людям занять сторону друг друга
Инженеры из технологической компании Ford Europe создали прототип умной кровати. Она должна решить вечную проблему двух спящих на одном матрасе людей, которые зачастую мешают друг другу. Благодаря датчикам давления, позволяющим отслеживать расположение людей на кровати, специальный конвейерный механизм возвращает спящего на его сторону.
Умная кровать состоит из каркаса, внутри которого находится матрас, закрепленный на конвейерной ленте с датчиками давления. Когда на ней лежат двое, механизм предполагает, что кровать делится на две половины, каждая из которых принадлежит разным людям. Как только датчики сигнализируют, что партнер переместился на чужую сторону, конвейерная лента подвинет матрас, и спящий снова окажется на своем месте.
Ученые не сообщили, о каком размере матраса идет речь и можно ли использовать на этой кровати стандартный матрас, отмечает издание N+1.
Как ранее писали Юга.ру, плохой сон может влиять на отношения пар, — например, партнер может ощущать себя недооцененным и перестать быть благодарным за вещи, которые кажутся ему сами собой разумеющимися. Кроме того, правильный режим сна способен помочь сбросить лишние килограммы, а недостаток сна существенно повышает риск появления старческого слабоумия.
Оптимальная продолжительность сна все еще вызывает споры в научной среде — так, если по мнению британских исследователей, лучше всего спать по семь часов, то 14 лет опросов в калифорнийском университете Сан-Диего привели к выводу, что достаточно пяти — шести с половиной часов.
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