Ученые разработали кровать, возвращающую спящего партнера на его половину

Компания Ford в феврале сообщила о создании кровати, не дающей людям занять сторону друг друга



Инженеры из технологической компании Ford Europe создали прототип умной кровати. Она должна решить вечную проблему двух спящих на одном матрасе людей, которые зачастую мешают друг другу. Благодаря датчикам давления, позволяющим отслеживать расположение людей на кровати, специальный конвейерный механизм возвращает спящего на его сторону.

Умная кровать состоит из каркаса, внутри которого находится матрас, закрепленный на конвейерной ленте с датчиками давления. Когда на ней лежат двое, механизм предполагает, что кровать делится на две половины, каждая из которых принадлежит разным людям. Как только датчики сигнализируют, что партнер переместился на чужую сторону, конвейерная лента подвинет матрас, и спящий снова окажется на своем месте.