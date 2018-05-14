Дворкович согласился возглавить «Сколково»

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Исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович согласился возглавить фонд «Сколково»

Об этом The Bell сообщил источник в правительстве. Документы для назначения Дворковича уже готовы.

Источник, близкий к руководству «Сколково», сообщил изданию, что тоже слышал о кадровых перестановках, но документов еще не видел.

О том, что Дворковичу предложили переход в «Сколково», ранее сообщала газета «Ведомости». По данным издания, предложение поступило от Медведева. Представитель Дворковича говорил, что новостей о назначении пока нет. Представитель бессменного руководителя «Сколково» Виктора Вексельберга заявил, что о перестановках ему ничего не известно.

Кадровые перестановки
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