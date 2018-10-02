В Краснодаре увеличат до 11 число ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре с 13 октября возобновят работу ярмарки выходного дня

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Всего организовали 880 торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции.

Начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков рассказал, что торговые места на ярмарках предоставляют фермерам бесплатно. Первоочередное право на участие получают сельхозпроизводители из Краснодара и края.

Ожидается, что цены на ярмарках будут на 10-15% ниже рыночных. Торговые точки откроют по 11 адресам: на проспекте Чекистов, 9, улицах Буденного (между Красной и Рашпилевской), Восточно-Кругликовской, 26, Атарбекова, 1, Героя Яцкова, 11, Дзержинского, 213, Уральской, 168, Невкипелова, 31, Евдокии Бершанской, 117, Огородной, 62 на хуторе Ленина. Ярмарки будут работать каждую субботу с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 12 мая на летний период число городских ярмарок сокращали до четырех. 

Краснодар Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Ярмарки
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