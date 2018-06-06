Краснодар признали лучшим торговым городом России, а рынок Армавира — лучшим рынком в стране

Краснодар и Армавир одержали победу в двух номинациях конкурса «Торговля России», организованном Минпромтором

Итоги конкурса объявили на международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Краснодар победил в номинации «Лучший торговый город», а лучшим рынком России признали Центральный рынок Армавира, который практически является ровесником города.

По данным краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, всего в Краснодаре насчитывается около 10,4 тыс. торговых объектов: торговые центры, супермаркеты, традиционные кубанские ярмарки. В торговой отрасли заняты более 120 тыс. человек. Город занимает первое место среди городов России по обеспеченности торговыми площадями.

«В городе представлены все форматы розничной торговли, что обеспечивает добросовестную конкуренцию. При этом рынок краснодарского ретейла формирует свой профиль, для которого характерно сочетание международных, федеральных и местных торговых сетей», — отметил руководитель департамента Роман Куринный.

Центральный рынок Армавира сегодня — это современное торговое предприятие, где используются новейшие технологии, в том числе охлаждаемые прилавки, системы воздушно-капельного орошения, льдогенератор и т.д. А первые торговые ряды на этом месте появились еще в 30-е годы XIX века. Всего на рынке предусмотрено 1650 торговых мест, в том числе более 200 для фермеров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.