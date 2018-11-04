На реконструкцию краснодарского стадиона «Труд» хотят потратить 2,5 млрд рублей
В Краснодаре планируют в течение пяти лет реконструировать стадион «Труд»
На празднике, посвященном 60-летию стадиона, стало известно, что на ремонт планируют потратить 2,5 млрд рублей. Проект уже разработали. По предварительным расчетам, его реализация займет пять лет.
Директор стадиона Ирина Хайлова рассказала, что после реконструкции «Труд» останется комплексом, где будут предусмотрены тренировочные базы для различных видов спорта. На стадионе планируют проводить соревнования международного уровня.
Стадион «Труд» открыли в 1958 году. Его площадь составляет более 9 га. На нем проводят тренировки и соревнования по регби, легкой атлетике, футболу, баскетболу и теннису. Арена рассчитана на 850 спортсменов и около 3 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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