Комплекс бассейнов в «Городе спорта» в Краснодаре планируют достроить в 2020 году

Власти Краснодарского края рассчитывают, что строительство Дворца водных видов спорта в Краснодаре завершится в 2020 году

По ее словам, сейчас решается вопрос о федеральном финансировании строительства комплекса. Напомним, оказать финансовую поддержку в строительстве год назад пообещал вице-премьер России Виталий Мутко. Всего реализация проекта оценивается в 3 млрд рублей. Основные конструкции уже возвели, готовность объекта составляет около 50%.

Чернова добавила, что в первое время в бассейне планируется проводить этапы первенства мира, российские и местные соревнования, что позволит обучить персонал и испытать инфраструктуру, а после — «замахнуться на соревнования вплоть до чемпионата мира».

Дворец водных видов спорта располагается на территории многофункционального комплекса «Город спорта», где уже функционируют «Баскет-Холл», ледовый дворец Ice Palace и тренировочный комплекс «Чемпион» с залами для девяти видов спорта. Комплекс бассейнов включает четыре ванны — олимпийская чаша 52×25 м, ванна для водного поло и синхронного плавания, вышка для прыжков в воду до 10 м, ванна для детского плавания 10×5 м и трибуны более чем на 3 тыс. мест.