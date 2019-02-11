Капитан захваченного на Украине российского судна «Норд» вернулся в Крым
Капитан российского сейнера «Норд», который в марте 2018 года был захвачен Украиной, вернулся на родину
«Очень рад, что вернулся домой. Ощущения на словах непередаваемые. У меня не было никаких ограничений на возврат домой», — цитирует слова Горбенко «Комсомольская правда Крым».
Капитан «Норда» рассказал, что вернулся в Крым по российскому паспорту. Украинские правоохранители предлагали ему признать вину, не доводя дело до суда, получить украинский паспорт и вернуться по нему домой, но Горбенко отказался.
Как писали Юга.ру, в Азовском море в марте 2018 года госпогранслужба Украины задержала российский сейнер «Норд». Экипажу запретили покидать судно.
На Украине капитану судна Горбенко вменяли статьи о нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и о незаконном занятии рыбным промыслом.
На девятерых членов экипажа завели дела о незаконном пересечение границы. В апреле 2018 года их оштрафовали и отпустили из-под стражи. В октябре их вернули на родину, обменяв на украинских браконьеров. Капитан «Норда» остался на Украине под подпиской о невыезде. Он жил у родственников в Мелитополе.
28 января стало известно, что Горбенко пропал и уже несколько дней не выходит на связь.
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