Капитан захваченного на Украине российского судна «Норд» вернулся в Крым

Капитан российского сейнера «Норд», который в марте 2018 года был захвачен Украиной, вернулся на родину

«Очень рад, что вернулся домой. Ощущения на словах непередаваемые. У меня не было никаких ограничений на возврат домой», — цитирует слова Горбенко «Комсомольская правда Крым».

Капитан «Норда» рассказал, что вернулся в Крым по российскому паспорту. Украинские правоохранители предлагали ему признать вину, не доводя дело до суда, получить украинский паспорт и вернуться по нему домой, но Горбенко отказался.