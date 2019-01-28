На Украине пропал капитан российского судна «Норд». Адвокаты подозревают в причастности СБУ
Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине из-за уголовного дела, пропал без вести
1 февраля Оболонский районный суд Киева должен был начать рассмотрение дела против Горбенко. 28 января стало известно, что он пропал и уже несколько дней не выходит на связь.
«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — написал в своем фейсбуке адвокат Максим Могильницкий.
Он отметил, что ранее Горбенко уже исчезал. Это произошло в апреле 2018 года.
«Тогда капитана попросту выкрали с борта арестованного судна и почти целый день удерживали в стенах СБУ. Ни родственники, ни адвокаты о месте и причинах его пребывания извещены не были», — сообщил адвокат.
Могильницкий добавил, что адвокаты уже обратились с заявлением об исчезновении Горбенко в прокуратуру Крыма (подразделение Генпрокуратуры Украины), и Службу безопасности Крыма (подразделение СБУ). Также родственник Горбенко — двоюродный брат, у которого он проживал в Мелитополе, — подал заявление в местную полицию о пропаже брата.
Адвокат заявил, что считает это провокацией.
«У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины. (…) Все обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу. (...) Еще один вариант — удержание с целью оказания психологического давления на капитана, дабы тот подписал наконец соглашение со следствием», — считает он.
Как сообщали Юга.ру, госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России 25 марта. Команду не выпускали с сейнера более десяти дней. Экипажу запретили покидать судно, выставив охрану. ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна.
На Украине капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления — по ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным добывающим промыслом). Девятерым членам экипажа вменялась ч. 2 ст. 204 КоАП Украины (Незаконное пересечение границы), их оштрафовали и отпустили. В октябре их вернули на родину, обменяв на украинских браконьеров. А Горбенко остался на Украине под подпиской о невыезде. Он проживал в Мелитополе, где у него есть родственники.
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