На Украине пропал капитан российского судна «Норд». Адвокаты подозревают в причастности СБУ

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине из-за уголовного дела, пропал без вести

1 февраля Оболонский районный суд Киева должен был начать рассмотрение дела против Горбенко. 28 января стало известно, что он пропал и уже несколько дней не выходит на связь. «По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», — написал в своем фейсбуке адвокат Максим Могильницкий. Он отметил, что ранее Горбенко уже исчезал. Это произошло в апреле 2018 года.

«Тогда капитана попросту выкрали с борта арестованного судна и почти целый день удерживали в стенах СБУ. Ни родственники, ни адвокаты о месте и причинах его пребывания извещены не были», — сообщил адвокат. Могильницкий добавил, что адвокаты уже обратились с заявлением об исчезновении Горбенко в прокуратуру Крыма (подразделение Генпрокуратуры Украины), и Службу безопасности Крыма (подразделение СБУ). Также родственник Горбенко — двоюродный брат, у которого он проживал в Мелитополе, — подал заявление в местную полицию о пропаже брата. Адвокат заявил, что считает это провокацией. «У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины. (…) Все обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу. (...) Еще один вариант — удержание с целью оказания психологического давления на капитана, дабы тот подписал наконец соглашение со следствием», — считает он.