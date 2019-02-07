На главу Ленинградского района завели уголовное дело

Главу администрации Ленинградского района Владимира Гукалова заподозрили в превышении должностных полномочий

По версии следствия, в марте 2017 года глава администрации выдал своей теще разрешение на строительство дома на арендованном земельном участке на улице 417-й Дивизии.

Участок находится в границе защитной зоны объекта культурного наследия и памятника истории «Банка 1908 года». Выдачу всех разрешений на строительство нужно согласовывать с региональным органом охраны культурного наследия.

В результате на участке незаконно построили дом рядом с памятником истории и культуры.

На основании материалов, предоставленных краевым управлением ФСБ, против Владимира Гукалова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.