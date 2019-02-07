На главу Ленинградского района завели уголовное дело
Главу администрации Ленинградского района Владимира Гукалова заподозрили в превышении должностных полномочий
По версии следствия, в марте 2017 года глава администрации выдал своей теще разрешение на строительство дома на арендованном земельном участке на улице 417-й Дивизии.
Участок находится в границе защитной зоны объекта культурного наследия и памятника истории «Банка 1908 года». Выдачу всех разрешений на строительство нужно согласовывать с региональным органом охраны культурного наследия.
В результате на участке незаконно построили дом рядом с памятником истории и культуры.
На основании материалов, предоставленных краевым управлением ФСБ, против Владимира Гукалова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 4 февраля СК возбудил уголовное дело против главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко, подозреваемого в превышении полномочий при выдаче жилья сиротам. Тогда в администрации района заявили, что действия Артющенко были правомерными.
Ранее глава района сам подал в отставку после критики со стороны губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Через несколько дней он отозвал заявление, объяснив это тем, что остался на своем посту не в знак протеста, а из чувства долга и ответственности.
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