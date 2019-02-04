На главу Усть-Лабинского района завели дело за то, что сироты получили вместо квартир бараки, где жили заключенные
Следственные органы возбудили уголовное дело против главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко, подозреваемого в превышении полномочий при выдаче жилья сиротам
Администрация района провела электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот и заключила контракты на покупку девяти квартир. Стоимость их превысила 9,4 млн рублей.
«По версии следствия, Артющенко принял в собственность жилые помещения без проведения обязательной экспертизы соответствия приобретаемого жилья, подписал акты приема-передачи с указанием, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья и оплатил их стоимость. Вместе с тем, ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные, и согласно выводам эксперта, помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как писали Юга.ру, 27 января Артющенко подал в отставку с посты главы района после критики со стороны губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Через несколько дней он отозвал свое заявление, объяснив это тем, что остался на своем посту не в знак протеста, а из чувства долга и ответственности.
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