На главу Усть-Лабинского района завели дело за то, что сироты получили вместо квартир бараки, где жили заключенные

Следственные органы возбудили уголовное дело против главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко, подозреваемого в превышении полномочий при выдаче жилья сиротам

Администрация района провела электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот и заключила контракты на покупку девяти квартир. Стоимость их превысила 9,4 млн рублей. «По версии следствия, Артющенко принял в собственность жилые помещения без проведения обязательной экспертизы соответствия приобретаемого жилья, подписал акты приема-передачи с указанием, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья и оплатил их стоимость. Вместе с тем, ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные, и согласно выводам эксперта, помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.