Глава Усть-Лабинского района, раскритикованный губернатором, отозвал свое заявление об отставке

Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко, который подал в отставку после критики со стороны губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, спустя сутки отозвал свое заявление

Источники портала Юга.ру сообщили, что Артющенко отозвал заявление об отставке 31 января. Ряд депутатов райсовета поддержали его решение.

Подробности ситуации пока неизвестны.

Как писали Юга.ру, Артющенко, возглавляющий район с июня 2017 года, написал заявление об отставке 29 января. Этому предшествовал рабочий визит губернатора, в рамках которого он осмотрел ряд соцобъектов и благоустройства территории и провел совещание с участием чиновников и жителей района.

Кондратьев заявил, что «в Усть-Лабинском районе не чувствуется хозяйской руки», а также сообщил, что в последние годы муниципалитет ухудшил показатели во многих сферах. В частности, район не использует свои инфраструктурные преимущества для развития, не участвует в соцпрограммах, в районе плохо развивается бизнес, наблюдаются проблемы в сфере ЖКХ и т. д.

В то же день было объявлено, что с 30 января исполнять обязанности руководителя Усть-Лабинского района будет замглавы по сельскому хозяйству Сергей Смирнов.