«Решения принимались до нас». Власти Усть-Лабинского района ответили на возбуждение Следственным комитетом уголовного дела

В администрации Усть-Лабинского района заявили, что действия главы муниципалитета Николая Артющенко при приобретении неподходящего жилья для сирот были правомерными

Как сообщали Юга.ру, следственные органы возбудили уголовное дело против Артющенко, которого заподозрили в превышении полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Он поставил подпись под актами приема-передачи квартир, в которых говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. При этом выяснилось, что ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные, и помещения не соответствуют нормам и не пригодны для проживания.

В районной администрации заявили, что Артющенко к моменту приобретения квартир руководствовался решениями единой комиссии, которые были приняты до его прихода в должность.

Так, по данным администрации, закупочные процедуры в рамках целевой программы «Дети Кубани» начались в январе 2017 года — документацию разместили на электронной площадке Сбербанка для проведения закупки в форме электронного аукциона.

«Артющенко вступил в должность главы района 21 июня 2017 года, то есть после официального размещения закупочной документации, в связи с чем ни на условия, ни на выбор победителя ввиду электронной формы закупок влияния оказать не мог. После вступления в должность и до рассмотрения последней заявки Артющенко не менял состав единой комиссии, утвержденный предыдущим руководством, сам в ее состав также не входил», — пояснили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что с 11 по 20 июля 2017 года Артющенко, «руководствуясь соответствующими положительными решениями единой комиссии», заключил восемь муниципальных контрактов.

В пресс-службе добавили, что к покупке неподходящего жилья могут быть причастны сотрудники прежней администрации района, которые руководствовались корыстными побуждениями.

«Интересы семи из восьми продавцов по доверенности представлял ИП Зинченко Дмитрий Игоревич. По имеющейся информации, Зинченко, возможно, являлся лицом, аффилированным с некоторыми должностными лицами предыдущей администрации Усть-Лабинского района», — заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что Артющенко подписал акты приема-передачи «во исполнение заключенных контрактов», так как «сведения о непригодности квартир для проживания, а также об аварийности, ветхости многоквартирного дома, в котором находились квартиры, отсутствовали». Кроме того, перед подписанием документов работник администрации осмотрел квартиры и не выявил дефектов (акт о проведенном осмотре не составлялся).

«Действия Артющенко по заключению муниципальных контрактов и приему жилых помещений от продавца являются правомерными, поскольку основывались на решениях, принятых предыдущей администрацией, получены гарантии от продавца о пригодности жилья и дома, в которых приобретались квартиры, и что они не относятся к ветхому/аварийному жилью», — заявили в администрации района.

В пресс-службе добавили, что договоры с детьми-сиротами заключались с октября по декабрь 2017 года, а заявление на предоставление жилья они подписывают только после личного одобрения и согласия с предоставляемыми жилыми условиями.