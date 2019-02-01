«Трудно оставаться спокойным, когда тебя критикует губернатор». Глава Усть-Лабинского района рассказал, почему отозвал свое заявление об отставке
Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко, которого ранее раскритиковал губернатор, 1 февраля пояснил, почему он отозвал заявление о своей отставке
Артющенко попросил жителей отнестись с пониманием к его решению.
«Трудно оставаться спокойным и принимать взвешенные решения, когда тебя критикуют губернатор и его команда с высокой трибуны. Даже если критика эта не всегда соразмерна и справедлива», — сказал глава муниципалитета.
Он пояснил, что остался на своем посту не в знак протеста, а из чувства долга и ответственности.
«Я шел на должность главы Усть-Лабинского района строить и развивать. Так же, как когда-то это делал здесь мой отец. Не буду говорить, сколько застарелых, копившихся за многие годы проблем — экономических и социальных — мне досталось. Жаловаться не по мне», — заявил Артющенко.
Он рассказал, что воспринял трудности как вызов, а проблемы — как задачи для выполнения, однако решить удалось не все. Обо всем, что сделано, он отчитался на сессии совета депутатов 31 января.
«И все же сложно согласиться с утверждением, что в районе ничего не сделано и что за неполные два года можно было превратить дотационный муниципалитет с бюджетом, обремененным долгами, в территорию без проблем», — считает глава района.
Артющенко пообещал продолжить работу, «завершить все обещанные дела и уйти, оставив о себе хорошую память и прежнее уважение к фамилии». Глава района решил не покидать пост, потому что его поддержали депутаты, сообщила пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.
Как писали Юга.ру, 29 января Николай Артющенко написал заявление об отставке после того как губернатор Вениамин Кондратьев провел рабочую поездку, по итогам которой заявил, что «в Усть-Лабинском районе не чувствуется хозяйской руки».
31 января стало известно, что Артющенко отозвал свое заявление об увольнении.
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