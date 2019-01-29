Глава Усть-Лабинского района подал в отставку после критики губернатора

Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко 29 января написал заявление об отставке. Это произошло после критики со стороны губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

Артющенко возглавлял муниципалитет с июня 2017 года. Ранее он работал директором ООО «НПО "Семеноводство Кубани"». Вопрос о его отставке рассмотрят на ближайшей сессии совета муниципального образования.

Исполнять обязанности руководителя Усть-Лабинского района будет исполнять замглавы по сельскому хозяйству Сергей Смирнов.

Заявлению Артющенко предшествовало совещание с участием чиновников и жителей района, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев, а также осмотр ряда соцобъектов и благоустройства территории. Осмотром глава региона остался недоволен, заявив, что «в Усть-Лабинском районе не чувствуется хозяйской руки».

На совещании Кондратьев заявил, что Усть-Лабинский район не использует свои преимущества для развития. Он заявил, что последние годы муниципалитет ухудшил показатели в сфере промышленного производства и сельского хозяйства, средняя зарплата в районе почти на 10 тыс. ниже, чем в среднем по краю, растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. По качеству работы с неформальной занятостью район занимает предпоследнее место в крае, а в рейтинге инвестиционной активности находится на 22-м месте. Также в районе наблюдаются проблемы в сфере ЖКХ — количество жалоб жителей в этой сфере постоянно увеличивается, остаются негазифицированными 15 из 38 населенных пунктов.

В свою очередь вице-губернаторы Василий Швец и Анна Минькова сообщили, что в районе плохо развивается бизнес и не подаются заявки на участие в социальных программах.

«Чтобы спасать экономику, надо быть хорошим управленцем. Все краевые программы имеют финансовое обеспечение, почему не включаетесь? Глава должен быть погружен во все вопросы и быть более инициативным», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что согласно Стратегии развития края до 2030 года Усть-Лабинский район должен стать одним из промышленных центров региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.