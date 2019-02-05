В Карачаево-Черкесии уволился глава Хабезского района. Ранее его возглавлял Рауф Арашуков

Глава администрации Хабезского района Карачаево-Черкесии Беслан Байчоров и его заместитель Азамат Сидаков ушли в отставку

По информации источника «Интерфакса» , Байчоров, возглавлявший район с 2015 года, написал заявление по собственному желанию. Азамат Сидаков подтвердил РБК свою отставку, пояснив заявление тем, что «надоело работать».

Рауф Арашуков возглавил Хабезский район в 22 года — с конца 2008 года исполнял обязанности главы района, а в марте 2009 был избран на эту должность.

Хабез является родовым селом арестованных по подозрению в тяжких преступлениях сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

Как сообщали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде. Депутату предъявили обвинение по трем уголовным статьям, в том числе убийствам, суд арестовал его на два месяца. В тот же день задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, его также арестовали на два месяца.

Оба подозреваемых не признают свою вину.