В Карачаево-Черкесии уволился глава Хабезского района. Ранее его возглавлял Рауф Арашуков
Глава администрации Хабезского района Карачаево-Черкесии Беслан Байчоров и его заместитель Азамат Сидаков ушли в отставку
По информации источника «Интерфакса», Байчоров, возглавлявший район с 2015 года, написал заявление по собственному желанию. Азамат Сидаков подтвердил РБК свою отставку, пояснив заявление тем, что «надоело работать».
Временно исполняющим обязанности главы района назначен Руслан Шаков, до этого занимавший должность помощника руководителя республиканского Управления федерального казначейства (УФК).
В районной администрации вопрос кадровых изменений не комментируют.
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Хабез является родовым селом арестованных по подозрению в тяжких преступлениях сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.
Рауф Арашуков возглавил Хабезский район в 22 года — с конца 2008 года исполнял обязанности главы района, а в марте 2009 был избран на эту должность.
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Как сообщали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде. Депутату предъявили обвинение по трем уголовным статьям, в том числе убийствам, суд арестовал его на два месяца. В тот же день задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, его также арестовали на два месяца.
Оба подозреваемых не признают свою вину.
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